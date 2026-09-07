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Журнал о бизнесе и инвестициях

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РБК узнал о споре бизнеса и властей о требованиях к ПО с приоритетом в госзакупках

РБК узнал о споре бизнеса и властей о требованиях к ПО с приоритетом в госзакупках

Власти и бизнес представили разные версии требований к доверенному софту, у которого будет приоритет в госзакупках, пишет РБК со ссылкой на источники и копии двух документов с версиями критериев, подготовленных Минцифры и АНО «Цифровая экономика».

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