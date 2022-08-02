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В Красноярском крае инспекторы ДПС доставили в больницу женщину с инсультом

Полицейские города Железногорска несли службу на маршруте в одном из садоводческих кооперативов, когда к ним обратился взволнованный мужчина.

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