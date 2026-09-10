Онищенко призвал школы воздержаться от проверочных работ в четверг

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко считает, что в четверг не следует проводить контрольные работы в школах.
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