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Центр национальной технологической инициативы «Сенсорика» при НИУ МИЭТ подготовил к серийному выпуску цифровые болюсы — системы индивидуального наблюдения за коровами, которые заменят зарубежные аналоги

Центр национальной технологической инициативы «Сенсорика» при НИУ МИЭТ подготовил к серийному выпуску цифровые болюсы — системы индивидуального наблюдения за коровами, которые заменят зарубежные аналоги

﻿﻿Центр национальной технологической инициативы «Сенсорика» при НИУ МИЭТ подготовил серийный выпуск цифровых болюсов - систем индивидуального мониторинга коров, которые заменят зарубежные аналоги Капсула с датчиками внутри, изготовленная из прочного пластика, находится в желудке коровы четыре года, передавая фермеру данные о состоянии животного в режиме реального времени Корова открывает рот, и болюс вводится в горло с помощью аппликатора — герметичной овальной капсулы с датчиками внутри, изготовленной из прочного пластика.

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