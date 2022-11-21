Центр национальной технологической инициативы «Сенсорика» при НИУ МИЭТ подготовил к серийному выпуску цифровые болюсы — системы индивидуального наблюдения за коровами, которые заменят зарубежные аналоги

﻿﻿Центр национальной технологической инициативы «Сенсорика» при НИУ МИЭТ подготовил серийный выпуск цифровых болюсов - систем индивидуального мониторинга коров, которые заменят зарубежные аналоги Капсула с датчиками внутри, изготовленная из прочного пластика, находится в желудке коровы четыре года, передавая фермеру данные о состоянии животного в режиме реального времени Корова открывает рот, и болюс вводится в горло с помощью аппликатора — герметичной овальной капсулы с датчиками внутри, изготовленной из прочного пластика.