Yandex.ART стал инструментом для восстановления важных видеозаписей

Возможности нейросети были недавно опробованы в важном кинематографическом проекте «Кинопоиска». Искусственный интеллект весьма успешно обработал материал из архивов Российского государственного архива кинофотодокументов и «Мосфильма».
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