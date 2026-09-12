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Матрешка на скорости 3675 км/ч: Hermeus представила Ramjet-X — гиперзвуковую испытательную платформу с прямоточным воздушно-реактивным двигателем

Матрешка на скорости 3675 км/ч: Hermeus представила Ramjet-X — гиперзвуковую испытательную платформу с прямоточным воздушно-реактивным двигателем

А разгонять ее будет сверхзвуковой беспилотник Quarterhorse Американская Hermeus представила Ramjet-X — одноразовый высокоскоростной летательный аппарат с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

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