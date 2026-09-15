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FiNE NEWS

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Сигнал воздушной тревоги распространился на всю Украину

Вечером 15 сентября воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

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