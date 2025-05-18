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5koleso.ru

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Мечта таксиста: представлен дешевый электрический седан BYD e7

Автогигант BYD представил свой полностью электрический седан e7, уже доступный к покупке на рынке Поднебесной в трех комплектациях по цене от 103 800 до 115 800 юаней, что по текущему курсу соответствует примерно 1,17–1,30 млн рублей.

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