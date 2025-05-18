Мечта таксиста: представлен дешевый электрический седан BYD e7

Автогигант BYD представил свой полностью электрический седан e7, уже доступный к покупке на рынке Поднебесной в трех комплектациях по цене от 103 800 до 115 800 юаней, что по текущему курсу соответствует примерно 1,17–1,30 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии