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Франция выдвинула на премию «Оскар» фильм «Минотавр» режиссера Звягинцева

Франция выдвинула на премию «Оскар» фильм «Минотавр» режиссера Звягинцева

Власти Франции выдвинули фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» в качестве кандидатуры на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм».

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