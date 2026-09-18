Дэвид Култхард: Ferrari не сможет сделать одного из пилотов первым номером

FerrariБывший гонщик Формулы 1 Дэвид Култхард считает, что Ferrari не сможет сделать одного из своих пилотов явным первым номером, поскольку команда располагает двумя гонщиками высочайшего уровня.
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