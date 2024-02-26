Синоптики рассказали, вернутся ли в Алтайский край в конце февраля сибирские морозы

Самая холодная ночь в конце зимы выдастся на 27 и 28 февраля В последние дни февраля и начале марта в Алтайском крае установится спокойная и преимущественно без осадков погода, а температура воздуха постепенно будет нарастать.
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