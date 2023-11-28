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Закон и Порядок

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"Смотреть документальное кино, которое «придумала» жизнь - очень интересно"

"Смотреть документальное кино, которое «придумала» жизнь - очень интересно"

Режиссер из Ставрополья Сергей Масальский презентовал зрителю целый ряд интересных документальных лент, многие из них получили награды и призы на кинофестивалях.

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