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Баканов раскрыл планы по ракетостроению и Российской орбитальной станции

Баканов раскрыл планы по ракетостроению и Российской орбитальной станции

Российская орбитальная группировка выросла почти до 400 аппаратов благодаря выводу на орбиту порядка 60 новых спутников, а на космодроме Восточный готовится стартовая площадка для конверсионной ракеты «Новый старт».

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