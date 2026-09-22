Баканов раскрыл планы по ракетостроению и Российской орбитальной станции

Российская орбитальная группировка выросла почти до 400 аппаратов благодаря выводу на орбиту порядка 60 новых спутников, а на космодроме Восточный готовится стартовая площадка для конверсионной ракеты «Новый старт».
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