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Депутат ГД Толмачев рассказал, что Lada Vesta отлично пережила зиму

Депутат ГД Толмачев рассказал, что Lada Vesta отлично пережила зиму

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев рассказал, что автомобиль отечественного производителя Lada Vesta, который был предоставлен в пользование политикам для избирательных целей, отлично пережил зиму.

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