Депутат ГД Толмачев рассказал, что Lada Vesta отлично пережила зиму

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев рассказал, что автомобиль отечественного производителя Lada Vesta, который был предоставлен в пользование политикам для избирательных целей, отлично пережил зиму.
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