Как сотрясения мозга могут активировать вирусы и увеличить риск нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера?

Ученые из Университета Тафтса и Оксфордского университета обнаружили, что сотрясения мозга и повторные травмы головы могут реактивировать скрытые вирусы, такие как вирус простого герпеса (ВПГ-1), в мозге.
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