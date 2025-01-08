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Как сотрясения мозга могут активировать вирусы и увеличить риск нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера?

Как сотрясения мозга могут активировать вирусы и увеличить риск нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера?

Ученые из Университета Тафтса и Оксфордского университета обнаружили, что сотрясения мозга и повторные травмы головы могут реактивировать скрытые вирусы, такие как вирус простого герпеса (ВПГ-1), в мозге.

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