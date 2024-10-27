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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Слишком маленький». Кевин Дюрэнт подразнил Луку Дончича после точного броска с сопротивлением

В заключительной четверти форвард «Санз» Кевин Дюрэнт реализовал двухочковый бросок через защитника «Мэверикс» Луку Дончича (108:96) и продемонстрировал ему жест «слишком маленький».

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