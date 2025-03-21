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В Лондоне договорились отправить на Украину после подписания перемирия «миротворческие» авиацию и флот

В Лондоне договорились отправить на Украину после подписания перемирия «миротворческие» авиацию и флот

«Миротворческие силы» силы на Украине будут включать  авиацию и флот, – пишет Bloomberg. По данным агентства, на вчерашней встрече глав Генштабов созданной училиями Макрона и Стармера «коалиции желающих» в Лондоне достигнуто соглашение, что «для обеспечения мира на Украине» понадобятся не только сухопутные войска, но также мощные подразделения ВВС и ВМФ.

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