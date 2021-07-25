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Бацарашкина о сбое электроники на Олимпиаде-2020: «Судьи не заметили, что я не сделала выстрел. Потом заново дали 50 секунд – это дало время на передышку»

Российский стрелок Виталина Бацарашкина прокомментировала свою победу на Олимпиаде-2020 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

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