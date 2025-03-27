Мультибрендовый центр «Белорусские машины» открыли в Новосибирске

Виктор Каранкевич от имени правительства Республики Беларусь поздравил всех с открытием мультибрендового центра белорусской техники в Новосибирской области: «Это важный шаг в укреплении развития белорусско-российских отношений и наращивании товарооборота в рамках тех задач, которые поставлены главами наших государств.
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