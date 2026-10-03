Подставка для планшета или картины из берёзовой рейки

Создаём экологичную и современную конструкцию своими руками. На берёзовой рейке отмерить 4 детали: две — длиной 20,5 сантиметров, одну — 18,5 сантиметров и одну — 16 сантиметров.
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