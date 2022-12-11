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Клэй Томпсон – о блок-шоте Тейтуму: «Кажется, я не делал этого четыре года»

Клэй Томпсон – о блок-шоте Тейтуму: «Кажется, я не делал этого четыре года»

Ветеран «Голден Стэйт» Клэй Томпсон после победы над «Бостоном» (123:107) прокомментировал свою игру в защите против Джейсона Тейтума.

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