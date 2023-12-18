Дальний Восток получит новые льготы для привлечения иностранных инвестиций

Комиссия кабмина утвердила новый международный льготный режим для Дальнего Востока. Правительство одобрило создание международных территорий опережающего развития (МТОР), которые будут направлены на привлечение иностранных инвесторов и производство товаров с высокой добавленной стоимостью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии