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Царьград

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"Знают, к кому подойти": Почему русское гражданство легче купить, чем получить. Откровения харьковчанки

Приехавшая из Харькова русская девушка рассказала, как девять лет боролась за гражданство. За это время на её глазах заветный паспорт получили сотни "специалистов" из Средней Азии.

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