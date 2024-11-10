Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Политолог обозначил судьбу финансирования Украины при Трампе

Политолог обозначил судьбу финансирования Украины при Трампе

После вступления Трампа в должность президента США финансирование Киевского режима должно сократиться - республиканец обещал прислушиваться к мнению американцев, не желающих платить из своего кармана за непонятную для них страну на другом конце земного шара.

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