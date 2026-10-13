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SPLETNIK

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Сын Джулианны Мур женился после 10 лет отношений

Сын Джулианны Мур женился после 10 лет отношений

Сын актрисы Джулианны Мур, 28-летний Калеб Фрейндлих, женился на своей девушке Кибрии Морган после десяти лет отношений.

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