На Алтае из-за "бешеного спроса" на работников вынужденно растут зарплаты

Эксперты посоветовали работодателям уделять внимание зарплатной аналитике В Алтайском крае сохраняется повышенная конкуренция за персонал, в результате предлагаемые зарплаты по итогам октября оказались выше ожидаемых, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.
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