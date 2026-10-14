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Газета.ру

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Шерстобоева: выживший в ДТП с мотоциклом сына экс-мэра Махачкалы, вышел из комы

Шерстобоева: выживший в ДТП с мотоциклом сына экс-мэра Махачкалы, вышел из комы

17-летний Данила Горбунов, пострадавший на Пхукете в аварии с мотоциклом, за рулем которого был сын экс-мэра Махачкалы Асхаб Мусаев, вышел из комы.

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