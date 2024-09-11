Россия стерпит: США дают добро на дальнобойные ракеты. Москве готовят участь Донецка

США дают Киеву добро на применение дальнобойных ракет для ударов по русским территориям. Фактически Вашингтон готовит Москве участь Донецка, который постоянно находится под обстрелами западным оружием.
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