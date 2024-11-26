Почему у нас в больницах всё больше врачей из таджикской глубинки и все меньше русских врачей. Ответ пришел из Прикамья

В Намангане был известный врач-хирург Григорьянц Григорий Саркисович, так его любили все и русские, и узбеки,это было в советское время, но его там аксакалы до сих пор помнят, когда он умер десятки тысяч человек пришли и приехали на его похороны. А сейчас я не хочу чей-то профессионализм ставить под сомнение, но рыночная экономика (капиталистическая) он своё паскудное дело сделала, сейчас врач рассматривает пациента не как объект, который необходимо вылечить, чтобы он перед глазами не дефилировал, а как кошелёк с деньгами, с которым нужно провести пару сеансов на похудание.

Светлана Ефименко

ЧТО НАШ НАРОД ПЕРЕСТАЛИ ЦЕНИТЬ МЕДИКОВ БРОСАЮТСЯ ДРАТЬСЯ НЕ ТАК ЛЕЧИШЬ! УЧИТЕЛЕЙ ИЗБИВАЮТ УЧЕНИКИ ИРОДИТЕЛИ И ВДОБАВОК КРОЮТ ОТБОРНЫМ МАТОМ ПРИ УЧЕНИКАХ! А МИЦЛИЦИЮ РАССТРЕЛИВАЮТ КАК КУРОПАТОК! И НИ ЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ СРОКИ ДЛЯ ТОКИХ УРОДОВ МИЗИРНЫЕ! ДА ПОСАДИТЕ ЭТИХ ГАДОВ ЧТО НАПАДАЮТ НА СПАСАТЕЛЕЙ НА ПОЖИЗНЕННО, ЧТОБ НЕ ПОВАДНОБЫЛО! А ЗАКОНЫ НАШИ ГУМАННЫЕ, А ЕСЛИ ЕЩЕ И ПОДКУПИЛИ ТОГО ЖЕ СУДЬЮ ТАК И УСЛОВНО ДАЮТ! КТО ПИСАЛ ЭТИ ДУРАЦКИЕ ЗАКОНЫ ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ " ЗАКОН КАК ДЫШЛО, КАК ПОВЕРНУ ТАК И ВЫШЛО, КАК Я ХОЧУ УЛОВОЧКУ НАЙДУ!"ВОТ "ПРОБЛЕСКИ " НАШЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА! КОМУ ГОРЕ А КОМУ ПРИБЫЛЬ И ЖИТЬ ПРИПЕВАЮЧИ!ДУМА -ДУРА ЧТО СИДИТ НА НАШИ С ВАМИ ДЕНЬГИ И ПОЛУЧАЕТНЕ ТРИКОПЕЙКИ А ПРИПЕВАЮЧИ ЖИВЕТ ИХ ЭТО УСТРАИВАЕТ! ПОТОМУ ЧТО КОРМУШКА ВСЕГДА ОТКРЫТА ДЛЯ ОТ АЗИАТОВ ! ОНИ ДАНЬ С НИХ БЕРУТ А НАШИ ДЕТИ СТРАДАЮТ!ЛЕЖАЛА ДОМА В БОЛЬНИЦЕ В МЫТИЩАХ ТАК РУССКИХ МЕД СЕСТЕР 3 ЧЕЛ А А АЗИАТОВ НЕ ПОМНЮ ТОЧНОНО НО ЧЕЛ4-5! ИОНИ ТОЛКОМНЕ ЗНАЮТ КАК ЧТО ДЕЛАЕТСЯ! ВИДЕЛА КАКДЕВОЧКИ ИМ ОБЪЯСНЛИ, НО ПОЛУЧАЕТСЯ ТАК "ТПРУ КОБЫЛКА НЕ ТОРОПИСЬВРЕМЯ ЕСТЬ НАУЧИШСЯ!"И У НИХ МЕДОБРАЗОАНИЕ НО ТОЛЬКО ИХНЕЕ ГДЕ ТОЛКОМ НЕ УЧАТ! ВОТ ПОЛ МЫТЬ И УБИРАТЬСЯ ВСЕ НОРМАЛЬНО!