Путину рассказали о большом разочаровании рыбаков из-за отпущенной рыбы

Президенту России Владимиру Путину сообщили о проблеме, с которой сталкиваются рыбаки из-за обязательного освобождения пойманной стерляди обратно в воду, несмотря на то, что запас данного вида рыбы значительно восстановился.
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