Кирби: глава США Байден серьезно относится к НЛО

Американский лидер Джо Байден серьезно относится к информации о НЛО. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, он даже дал поручение создать каталог аномальных явлений.
Американский лидер Джо Байден серьезно относится к информации о НЛО. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, он даже дал поручение создать каталог аномальных явлений.
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