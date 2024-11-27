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Патриарх Кирилл встретился с астраханским губернатором

Патриарх Кирилл встретился с астраханским губернатором

Глава региона Игорь Бабушкин и глава Астраханской митрополии митрополит Астраханский и Камызякский Никон встретились со Святейшим Патриархом Кириллом в Патриаршей и Синодальной резиденции Данилова монастыря в Москве.

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