Патриарх Кирилл встретился с астраханским губернатором

Глава региона Игорь Бабушкин и глава Астраханской митрополии митрополит Астраханский и Камызякский Никон встретились со Святейшим Патриархом Кириллом в Патриаршей и Синодальной резиденции Данилова монастыря в Москве.
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