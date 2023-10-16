Карусель
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Карусель

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Программа «Это супер!»

Программа «Это супер!»

Варя, Милана, Лёша и Мира устраивают распаковки, соревнования, необычные вечеринки, играют и испытывают всё на свете! Ведь это — супер!  Программа подарит хорошее настроение и множество идей, которые можно повторить дома вместе с друзьями и родителями!   Смотрите премьеру 21 октября в 15:30 на канале «Карусель»! Во время показа программы в эфире по адресу karusel-tv.

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