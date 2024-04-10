Осипов предложил ФК «Банка» сыграть в Кубке Лиги МФЛ

Об этом сообщил глава Медиалиги Николай Осипов. «Если ФК «Банка» реально хочет и готова играть в экосистеме Winline Медиалиги, то готов уже сейчас предметно обсуждать их участие в Кубке Лиги», – сказал президент МФЛ.