Осипов предложил ФК «Банка» сыграть в Кубке Лиги МФЛ

Об этом сообщил глава Медиалиги Николай Осипов. «Если ФК «Банка» реально хочет и готова играть в экосистеме Winline Медиалиги, то готов уже сейчас предметно обсуждать их участие в Кубке Лиги», – сказал президент МФЛ.
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