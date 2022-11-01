Страна и люди

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Пентагон: Про терроризм забыли, теперь в тренде — соперничество великих держав

Пентагон: Про терроризм забыли, теперь в тренде — соперничество великих держав

Новая американская стратегия национальной обороны официально не считает военными коммерческие спутники типа «Старлинка» Сергей Духанов Фото: AP/TAСС «После шести месяцев задержек администрация Байдена опубликовала несекретную версию своей Стратегии национальной обороны — и, несмотря на вторжение России на Украину, министерство по-прежнему уверено, что долгосрочная угроза исходит не от Москвы, а от Пекина», сообщает близкий к военно-промышленным кругам и Пентагону сайт Breaking Defense («Прорывная оборона»).

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