Пентагон: Про терроризм забыли, теперь в тренде — соперничество великих держав

Новая американская стратегия национальной обороны официально не считает военными коммерческие спутники типа «Старлинка» Сергей Духанов Фото: AP/TAСС «После шести месяцев задержек администрация Байдена опубликовала несекретную версию своей Стратегии национальной обороны — и, несмотря на вторжение России на Украину, министерство по-прежнему уверено, что долгосрочная угроза исходит не от Москвы, а от Пекина», сообщает близкий к военно-промышленным кругам и Пентагону сайт Breaking Defense («Прорывная оборона»).