Жена Дмитрия Тарасова влипла в историю

По слухам, у футболиста Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии Костенко большие финансовые трудности. Анастасия Костенко опровергла слухи о своих финансовых проблемах и объяснила, что задолженность перед налоговой возникла из-за ошибки, связанной с машинами.
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