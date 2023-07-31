Переработка заголовка: Военное следствие и экс-начальник тыла силового ведомства будут судить по делу о хищении вещевого имущества Росгвардии

Как стало известно “Ъ”, бывшего замдиректора Росгвардии по тыловым вопросам Сергея Милейко по обвинению в масштабных хищениях будут судить вместе с генеральным директором одного из ведущих поставщиков ведомства — ООО «Спецшвейснаб» Игорем Шальновым.