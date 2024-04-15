Подснежники расцвели в южноуральских горах позже обычного

Подснежники припозднились с цветением на Зигальге. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», почти на неделю позже, чем в прошлом году, в заповеднике распустились подснежники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии