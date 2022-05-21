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В Туле рядом с Комарками сфотографировали ручей с ярко-зеленой водой

В Туле рядом с Комарками сфотографировали ручей с ярко-зеленой водой

Туляк пожаловался на ручей с ярко-зеленой водой, который он обнаружил у деревни Комарки в Туле. Он выложил несколько фотографий в социальные сети, а также приложил скриншот ответа от министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

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