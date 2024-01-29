Военный врач спас пассажира самолета, летевшего из Москвы в Читу

Руководитель аппарата Общественной палаты Забайкальского края Ольга Тебенькова заявила, что военный врач, который возвращался обратно из зоны СВО, оказал помощь пассажиру самолета во время рейса из Москвы в Читу.
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