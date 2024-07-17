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Петербургский дневник

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Мария Захарова усомнилась в безопасности штаб-квартиры ООН

Подобные ситуации могут нарушить работу Совбеза Официальный представитель МИД России Мария Захарова после попытки прервать заседание Совбеза ООН задалась вопросом об организации безопасности штаб-квартиры всемирной организации.

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