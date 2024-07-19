Власти могут ужесточить контроль за блогерами 10-тысячниками

Блогеров, имеющих аудиторию не менее 10 тысяч человек, могут обязать сообщать о себе в Роскомнадзор. За нарушение может грозить блокировка странички или канала, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
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