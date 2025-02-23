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Царьград

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Робин ван Перси возглавит "Фейенорд": контракт до 2027 года обрёл силу

Робин ван Перси возглавит "Фейенорд": контракт до 2027 года обрёл силу

Легендарный футболист Робин ван Перси назначен главным тренером "Фейенорда" до 2027 года. Став лучшим бомбардиром сборной Нидерландов, он теперь стремится к успехам с родным клубом.

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