Генпрокуратура признала НПО Russian Election Monitor нежелательной в РФ

Генпрокуратура признала НПО Russian Election Monitor (REM) нежелательной в РФ. Об этом рассказал журналистам председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает ТАСС.
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