Х5 Group купила оптовый продуктовый маркетплейс May24

Х5 Group, владеющая сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик», заключила сделку по покупке оптового продуктового маркетплейса May24, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя группы и свой источник.
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