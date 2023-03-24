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Китай призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры

Китай призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры

РИАМО - 24 мар. Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И заявил, что для Китая главной задачей является прекращение конфликта на Украине и возобновление мирных переговоров, сообщает ТАСС.

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