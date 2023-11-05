Сказка "По щучьему велению" собрала в прокате более 1 млрд рублей

Кадр из фильма"По щучьему веленью" В кинотеатрах набирает популярность фильм "По щучьему веленью" – знакомая всем фольклорная история про Емелю, представленная на новый манер, сообщил корреспондент Максим Облендер.
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