Под Клепиками вылетела с трассы и перевернулась "Газель"

Кадры с места ДТП публикует группа "RZN LIFE l ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ". Сообщается, что авария произошла в среду в Клепиковском округе.
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