Бывший «азовец» наехал на Джонсона: «Борис, сука, зачем мы положили столько людей?»

А через год, точнее: "Лето 2025 г., кто там править будет - борька, яшка, джоржик или донульдик, вам саксы предложат Российский мирный договор озвученный В. В. Путиным в 2024г.

Евгений

Пидор Мосийчук сам-то в 2022 году что думал насчет всего того о чем он тут говорит? Сильно мнение от Джонсона тогда отличалось? Что-то не слышно было, чтоб орал по этому поводу и всё по тому, что тогда ему за такие мысли вслух быстро бы жопу порвали на флаг страны обитания Бориса...)) А теперь, сука, дозрел! Одно дело как в14 убивать, насиловать и грабить население своей страны и совсем другое пиздюлей получать.