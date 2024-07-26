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Бывший «азовец» наехал на Джонсона: «Борис, сука, зачем мы положили столько людей?»

Бывший «азовец» наехал на Джонсона: «Борис, сука, зачем мы положили столько людей?»

«Мирный план», изложенный экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном – это откровенное глумление над украинцами, поскольку почти не отличается от «Стамбула», от которого он в 2022 году отговорил Киев и сказал воевать дальше.

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Комментарии
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Stilianos Kanakidis
А через год, точнее: &quot;Лето 2025 г., кто там править будет - борька, яшка, джоржик или донульдик, вам саксы предложат Российский мирный договор озвученный В. В. Путиным в 2024г.
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10 час.
Евгений
Пидор Мосийчук сам-то в 2022 году что думал насчет всего того о чем он тут говорит? Сильно мнение от Джонсона тогда отличалось? Что-то не слышно было, чтоб орал по этому поводу и всё по тому, что тогда ему за такие мысли вслух быстро бы жопу порвали на флаг страны обитания Бориса...)) А теперь, сука, дозрел! Одно дело как в14 убивать, насиловать и грабить население своей страны и совсем другое пиздюлей получать.
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6 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Прозрели бандеровцы,? За что твари-бандеровцы боролись, на то и напоролись. Забыли твари историю, поэтому всю западную Украину и бандеровцев надо уничтожить
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4 час.

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