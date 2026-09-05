В Севастополе при обследовании территории после атаки БПЛА произошла детонация боеприпаса

Все награждены Орденами Мужества посмертно.5 сентября в Севастополе состоялась церемония прощания с сотрудниками МЧС России: • Антоном Чудаковым, • Александром Панчуком, • Артёмом Дуплиным, • Романом Пилипчуком.
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