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Вести Севастополь

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В Севастополе при обследовании территории после атаки БПЛА произошла детонация боеприпаса

В Севастополе при обследовании территории после атаки БПЛА произошла детонация боеприпаса

Все награждены Орденами Мужества посмертно.5 сентября в Севастополе состоялась церемония прощания с сотрудниками МЧС России: • Антоном Чудаковым, • Александром Панчуком, • Артёмом Дуплиным, • Романом Пилипчуком.

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